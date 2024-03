Pro-sieben-Sat. 1 schreibt erneut Verlust

Unterföhring. Der Fernsehkonzern Pro-sieben-Sat. 1 SE ist im vergangenen Jahr tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust lag bei 134 Millionen Euro, nach einem Minus von 49 Millionen im Jahr 2022, wie das Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte. Die Unsicherheit bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern und die damit verbundene Zurückhaltung der Werbeindustrie hätten vor allem das erste Halbjahr 2023 geprägt, erklärte das Unternehmen. Im Schlussquartal seien die Umsätze gestiegen. Im Gesamtjahr sank der Konzernumsatz jedoch um sieben Prozent auf 3,85 Milliarden Euro. (dpa/jW)