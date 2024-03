EGB appelliert an EU, mehr für Gaza zu tun

Brüssel. Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) forderte die Europäische Union auf, die Mittel für Gaza »aufzustocken, zu beschleunigen und vollständig bereitzustellen«. Die EU müsse alle Anstrengungen »verdoppeln, um sicherzustellen, dass lebensrettende humanitäre Hilfe in dem erforderlichen Umfang sicher und schnell geliefert« werde, erklärte der EGB am Sonnabend. Die EU solle die Regierungen, die ihre Hilfe ausgesetzt haben, auffordern, die Mittel für humanitäre Hilfe unverzüglich wieder aufzustocken. »Wir betonen, dass das Völkerrecht eindeutig besagt, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen«, um die Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza zu gewährleisten und die Bevölkerung zu schützen. Unschuldige Palästinenser dürften nicht den Preis für die Verbrechen der Hamas zahlen müssen. (jW)