Zentralkomitee der Katholiken gegen rechts

Berlin. Von äußerst rechten Parteien wie der AfD, die sich gern als Verteidiger des »christlichen Abendlandes« inszenieren, hat sich eine weitere christliche Institution in der BRD offiziell distanziert. Zu einem »solidarischen Europa, das vom Grundprinzip der Menschenwürde aller ausgeht«, gehöre auch, dass Geflüchtete an den EU-Außengrenzen »keine Menschenrechtsverstöße erleben dürfen«, sagte die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, laut einer Mitteilung vom Montag. Weil ein Rechtsruck bei der Wahl zum EU-Parlament den »europäischen Spielraum entscheidend verkleinern« würde, widerspreche das ZdK, »wenn Hass und Hetze an die Stelle eines menschenwürdigen Umgangs treten«. Zuvor hatten sich die Evangelische Kirche in Deutschland sowie die Bischofskonferenz ähnlich geäußert. (jW)