China: Huawei verdrängt Apple

Beijing. In China kaufen Smartphonenutzer vermehrt Apple-Konkurrenzprodukte. In den ersten sechs Wochen 2024 sei der Absatz von I-Phones in der Volksrepublik im Jahresvergleich um 24 Prozent eingebrochen, teilte die Rechercheagentur Counterpoint am Dienstag mit. Gleichzeitig habe Apples chinesischer Hauptrivale Huawei seine Verkäufe vor allem im »oberen Preissegment« um 64 Prozent gesteigert, während Apple »im mittleren Segment durch die aggressive Preispolitik von Oppo, Vivo und Xiaomi unter Druck gesetzt wird«, sagte Zhang Mengmeng von Counterpoint. Der Marktanteil des US-Konzerns schrumpfte im Berichtszeitraum von 19 auf 15,7 Prozent. (AFP/jW)