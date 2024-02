Baidu steigert Gewinn um 169 Prozent

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Der chinesische Suchmaschinenbetreiber ist Marktführer der Volksrepublik und gehört zu den meistgeklickten Webseiten der Welt

Beijing. Der chinesische Internetriese Baidu hat seinen Jahresgewinn kräftig gesteigert. Wie der als Suchmaschinenbetreiber gewachsene Konzern am Mittwoch mitteilte, steigerte der Baidu sein Ergebnis im Vorjahresvergleich um 169 Prozent auf 20,31 Milliarden Reminbi Yuan (2,6 Milliarden Euro). Der Umsatz war um neun Prozent auf umgerechnet 17,3 Milliarden Euro gestiegen. Der Konzern konnte unter anderem durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz profitieren: Seit August ist der Chatbot Ernie für Nutzer abrufbar, der nach den bestehenden Sicherheitsregeln der Regierung die »wichtigsten Werte des Sozialismus« berücksichtigt.

Baidu lange den Kauf des chinesischen Videodienstes YY Live für umgerechnet 3,3 Milliarden Euro geplant. Im Januar sagte der Webkonzern den Kauf ab, trotz des scharfen heimischen Wettbewerbs mit vergleichbaren Internetkonzernen wie Tencents Dienst WeChat oder Bytedance mit der chinesischen Tiktok-App Douyin. Auch in die Entwicklung des autonomen Fahrens hatte Baidu investiert. In mehreren chinesischen Städten bietet der Konzern bereits selbstfahrende Taxis an. (AFP/jW)