Britischer Minister sieht trübe Konjunktur

London. Nicht nur in Deutschland schlägt die Krise zu. Auch in Großbritannien belasten düstere Konjunkturaussichten nach Worten von Finanzminister Jeremy Hunt den Staatshaushalt. Die Wachstumsprognosen hätten sich inzwischen verschlechtert, sagte der Minister dem Sunday Telegraph. Es gebe nicht mehr so einen positiven Ausblick wie noch im Herbst.

Schatzkanzler Hunt legt am Mittwoch den neuen Haushaltsplan vor. Er und Regierungschef Rishi Sunak stehen innerhalb der Konservativen Partei unter Druck, die Steuern zu senken, denn die Tories hinken in Umfragen vor den Parlamentswahlen der oppositionellen Labour-Partei hinterher. (Reuters/jW)