Grußwort des palästinensischen Botschafters zur Finissage der Ausstellung »Guernica-Gaza«

Ivett Polyak-Bar Am/jW Norman Paech bei der Eröffnung der Ausstellung »Guernica-Gaza« in der Maigalerie

Der palästinensische Botschafter in Deutschland Layth A. O. Arafa schickte zur Finissage der Ausstellung »Guernica-Gaza« des Künstlers Mohammed Al-Hawajri am Donnerstag abend in der Maigalerie der jungen Welt ein Grußwort:

(…) Dieser Abend hat für mich persönlich und für das palästinensische Volk eine große Bedeutung und einen großen Wert, denn er zeigt Unterstützung und Solidarität. Die Rolle von Junge Welt bei der Unterstützung Palästinas und des ­palästinensischen Volkes und ihren Versuch, der deutschen ­Zivilgesellschaft einen der künstlerischen Aspekte des palästinensischen Volkes zu vermitteln, schätzen wir sehr. Kunst in all ihren Formen ist einer der wichtigsten Bestandteile von Verständigung zwischen verschiedenen Völkern. Kunst baut Brücken der Annäherung und des ­Verständnisses. Solche Veranstaltungen bedeuten, dass die Sprachen des Dialogs ­zwischen den Völkern vielfältig sind und die bildende Kunst natürlich eine der schönsten dieser Sprachen ist.

Die Bedeutung dieser Veranstaltung für uns ist, dass sie zu diesem besonderen Zeitpunkt abgehalten wird, da unser Volk im Gazastreifen unter einem Krieg leidet, der sich gegen unschuldige Zivilisten richtet. Der Künstler dieser Bilder, Muhammad Al-Hawajri, ist einer von ihnen. Diese Bilder zeigen das Werk eines der Söhne Palästinas, der sein Talent und seine künstlerische Vorstellungskraft einsetzt, um zu verkörpern, was das palästinensische Volk erlebt, um an seinem Land und seinem Existenzrecht festzuhalten. Es ist auch eine klare Botschaft, dass unser Volk an Frieden und Freiheit glaubt und versucht seine Rechte mit friedlichen Mitteln zu erreichen, wobei die Kunst das wichtigste Werkzeug ist. Wie Sie wissen, lebt der Künstler Al-Hawajri derzeit in Flüchtlingszelten in Rafah, nachdem er gewaltsam vertrieben wurde und sein Haus im Norden des Gazastreifens bombardiert wurde. In diesem Krieg starben eine Reihe palästinensischer Künstler, an dieser Stelle sollten Hiba Zakout und Fathi Ghaban erwähnt werden, sowie eine große Anzahl von Journalisten. Dieser Krieg zerstörte auch viele Museen, Kunstgalerien und archäologische Denkmäler. Das ist eine große Tragödie für palästinensische Kunstinstitutionen und seine Auswirkungen auf die palästinensische Kunstszene werden für immer bleiben.

Die Beteiligung von Herrn Norman Paech an dieser Ausstellung ist für uns von großer Bedeutung. Im Laufe seines Lebens engagierte sich Dr. Paech für die Probleme und Sorgen des palästinensischen Volkes und hat alle Mittel ergriffen, um es zu unterstützen und das wahre Bild der Menschen in Palästina und des Schmerzes und Leids, das sie erleben, zu zeigen. Seine Entschlossenheit, diese Bilder zu kaufen und auszustellen, damit jeder sie als Ausdruck des Leidens, des Wunsches und der Sehnsucht des palästinensischen Volkes nach Befreiung sehen kann, wird von uns allen sehr geschätzt. Diese Position ist Herrn Paech nicht fremd, der seit Jahrzehnten an der Seite unseres Volkes steht und es unterstützt, die Position, die die palästinensische Führung schätzt und die sie zum Ausdruck brachte, als Herr Mahmoud Abbas, der Präsident des Staates Palästina, ihm die Ehrenmedaille für seine großartigen Leistungen verlieh. (…)