Expräsident Irans von Rat ausgeschlossen

Teheran. Irans Wächterrat hat die Disqualifikation des früheren Präsidenten Hassan Rohani für die Wahl des Expertenrats verteidigt. »Der Qualifizierungsprozess ist abgeschlossen und die Juristen des Wächterrats haben ihre Bewertungen vorgenommen«, sagte Hadi Tahan Nasif, Sprecher des Wächterrats, am Mittwoch vor Journalisten in Teheran. Der als gemäßigt eingestufte Rohani war mehr als zwanzig Jahre lang Mitglied des Expertenrats, deren Mitglieder nach Überprüfung durch den Wächterrat alle acht Jahre zur Wahl gestellt werden. Am Freitag werden in Iran die Parlaments- und Expertenratswahlen stattfinden. (dpa/jW)