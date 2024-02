Früherer Regierungschef der UdSSR verstorben

Moskau. Im Alter von 94 Jahren ist der russische Politiker Nikolai Ryschkow, Politbüromitglied und früherer Regierungschef der Sowjetunion, gestorben. Das teilte die Vorsitzende des russischen Föderationsrates, Walentina Matwijenko, am Mittwoch in Moskau mit. Ryschkow hatte erst im Oktober nach 20 Jahren seinen Posten als Senator im Föderationsrat abgegeben. In den 1980er Jahren war er unter dem früheren KPdSU-Chef Michail Gorbatschow letzter Vorsitzender des Ministerrates der UdSSR. (dpa/jW)