Von der Leyen will mehr EU-Aufrüstung

Strasbourg. Mehr Geld, mehr Planungssicherheit und mehr Koordination: Die EU-Rüstungsindustrie muss nach Ansicht von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) beträchtlich ausgebaut werden. Die Kapazitäten der »Verteidigungsindustrie« müssten in den kommenden fünf Jahren »deutlich erweitert« werden, sagte sie am Mittwoch im EU-Parlament in Strasbourg. Von der Leyen sprach sich auch dafür aus, dass die EU-Staaten Rüstungsgüter gemeinsam einkaufen sollten. Man werde prüfen, wie durch Garantien »feste Abnahmeverträge« erleichtert werden könnten, damit die Waffenindustrie langfristig »auf stabile Aufträge bauen« könne. (dpa/jW)