DR Kongo: Monusco übergibt Basis

Kinshasa. Die UN-»Friedensmission« Monusco hat im Rahmen ihres Abzugs aus der Demokratischen Republik (DR) Kongo einen ersten Stützpunkt an die nationalen Einsatzkräfte übergeben. Bei einer Zeremonie auf dem Militärstützpunkt Kamaniola nahe der Grenzen zu Ruanda und Burundi wurden am Mittwoch die Flaggen der UNO und Pakistans, die für den Stützpunkt verantwortlich waren, durch die Flagge der DR Kongo ersetzt. Der UN-Sicherheitsrat hatte im Dezember für einen beschleunigten Abzug der UN-Truppe gestimmt, nachdem die Regierung in Kinshasa dies zuvor monatelang gefordert hatte. Die Regierung warf Monusco vor, die Bevölkerung nicht wirkungsvoll vor den in der Region aktiven bewaffneten Banden und Milizen zu schützen. Dem Abzugsplan zufolge sollen in einer ersten Phase bis Ende April die UN-Soldaten aus der gesamten Provinz Südkivu abgezogen werden. Für den Abzug aus zwei weiteren Provinzen gibt es bisher keinen Zeitplan. Die Regierung hat jedoch deutlich gemacht, dass der Abzug aller Monusco-Truppen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. (AFP/jW)