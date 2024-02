Syrien: Christliche Miliz von Türkei bombardiert

Dêrik. Bei türkischen Drohnenangriffen auf mehrere Autos nahe der Stadt Dêrik in Nordostsyrien sind am Mittwoch drei Angehörige der Selbstschutzvereinigung der christlichen Assyrer getötet worden. Weitere Mitglieder der Miliz wurden verwundet. Das teilte der Militärrat der Suryoye (MFS) mit, der den multiethnischen Syrisch-Demokratischen Kräften der nordostsyrischen Autonomieregion angehört. Zwischen der Stadt Dêrik mit ihrer u. a. aus Assyrern, Kurden und Arabern bestehenden Bevölkerung und dem Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg besteht seit Februar 2019 eine Städtepartnerschaft. Nach Angaben des Rojava Information Center (RIC) haben bis Mitte Februar 72 Drohnenangriffe in der Autonomieregion stattgefunden. (jW)