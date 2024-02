Manöver von USA und Südkorea

Seoul. Truppen der USA und Südkoreas werden im März ihre gemeinsamen Frühjahrsübungen abhalten. Ein Kernstück des jährlichen »Freedom Shield«-Manövers sei die »Verteidigung gegen nukleare Bedrohungen durch Nordkorea«, teilte der Generalstab der südkoreanischen Armee am Mittwoch mit. Die elftägige Übung beginnt den Angaben zufolge am kommenden Montag und soll neben Land, See und Luft auch den Cyberraum sowie das Weltall als mögliche Gefechtsfelder einbeziehen. Ziel sei es, »die gemeinsame Verteidigung zu festigen und die Reaktionskapazitäten gegen ein Spektrum von Sicherheitsbedrohungen zu verbessern«, hieß es. (dpa/jW)