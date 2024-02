NATO-Beitritt Schwedens: Russland warnt vor Folgen

Stockholm. Russland hat vor den Folgen der bevorstehenden Aufnahme von Schweden in die NATO gewarnt. Der schwedische Beitritt zu einem Militärblock, der Russland feindlich gegenüberstehe, werde sich negativ auf die Stabilität in Nordeuropa und in der Ostseeregion auswirken, erklärte die russische Botschaft in Stockholm. Russland werde Vergeltungsmaßnahmen politischer und militärisch-technischer Natur ergreifen, um Bedrohungen seiner nationalen Sicherheit zu unterbinden. Der genaue Inhalt der Maßnahmen werde von den Bedingungen und dem Ausmaß der Integration Schwedens in die NATO abhängen. (dpa/jW)