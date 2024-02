BMW und VW rufen Fahrzeuge in USA zurück

Berlin. BMW und Volkswagen rufen in den USA Fahrzeuge zurück. Laut zuständiger US-Behörde sind es bei VW insgesamt mehr als 250.000 Autos verschiedener Varianten der Modelle Audi A3, Golf und Jetta (Baujahr 2015 bis 2020). An der Ansaugvorrichtung im Tank könne Treibstoff entweichen und die Brandgefahr erhöhen, hieß es am Donnerstag. BMW ruft wegen Bremsschwierigkeiten knapp 80.000 Autos der Marken BMW und Rolls-Royce (Baujahr 2023) zurück. (Reuters/jW)