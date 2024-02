Markus Scholz/dpa

Hamburg. Das Kartenhaus an der Elbe wackelt. Der Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne, in den die Befürworter des Hamburger »Elbtowers« all ihre Hoffnung gesetzt haben, hat das Interesse am drittgrößten Gebäude der BRD verloren. Der Grund: Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat den Mietvertrag für das Bauwerk gekündigt, wie Spiegel Mittwoch abend berichtete. Die Aussichten auf ein rentables Investment rücken damit in weite Ferne.

Erst der Einstieg der HCOB als Mieter hatte das »Elbtower«-Projekt ins Rollen gebracht. So erfüllte René Benko mit seiner Signa Holding die von Hamburg verlangte Vorvermietungsquote. An die 13.000 Quadratmeter Bürofläche wollte die Bank für ihren neuen Hauptsitz mieten – zu stattlichen Preisen. Ohne diese Höchstmieten scheint die Rechnung von Investoren wie Kühne nicht mehr aufzugehen. Seit Monaten herrscht Baustopp beim »Elbtower«. Die Befürchtung, dass am Ende nicht mehr als eine Bauruine in der Hafencity bleibt, wächst. (jW)