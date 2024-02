Australien plant Milliardenaufrüstung

Canberra. Die australische Regierung hat Investitionen zur Aufrüstung der Marine in Milliardenhöhe angekündigt. Das Verteidigungsministerium teilte am Dienstag mit, die Zahl der großen Kampfschiffe binnen zehn Jahren von elf auf 26 steigern zu wollen. Das Land plane dafür zusätzliche Ausgaben in Höhe von umgerechnet 6,5 Milliarden Euro. Nach dem Bau der neuen Schiffe werde Australien über die »größte Flotte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs« verfügen, erklärte Verteidigungsminister Richard Marles. Australien erhöht seine Verteidigungsausgaben demnach auf 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. (AFP/jW)