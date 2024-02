Klimaaktivisten bekleben Schutzglas vor Botticellis »Geburt der Venus«

Maurizio Degl' Innocenti/dpa Offenbar Schuld am Klimawandel: Botticellis »Geburt der Venus«

Florenz. Klimaaktivisten haben die Schutzverglasung vor dem berühmten Gemälde »Geburt der Venus« von Sandro Botticelli in Florenz mit Fotos von Folgen des Klimawandels beklebt. Zwei Mitglieder der Gruppe Letzte Generation klebten am Dienstag Bilder einer überschwemmten toskanischen Stadt auf das Schutzglas vor dem in den Uffizien ausgestellten Renaissance-Gemälde, wie die Gruppe berichtete. Die italienische Regierung tue so, »als ob im Januar keine Felder gebrannt hätten, als ob im Sommer das Wasser nicht knapp werden würde, als ob von Überschwemmungen zerstörte Häuser ein Zufall und nicht Folge von menschlichem Handeln wären«, zitierte die Gruppe einen der an der Protestaktion beteiligten Aktivisten. (AFP/jW)