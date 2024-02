IWF-Chefin warnt vor Folgen von Gazakrieg

Dubai. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat vor Auswirkungen von Israels Krieg in Gaza auf die Weltwirtschaft gewarnt. Kristalina Georgiewa sagte am Sonntag beim World Government Summit in Dubai, eine weitere Ausweitung des Konflikts würde »den wirtschaftlichen Schaden verschlimmern«. Die »außergewöhnliche Unsicherheit« verschärfe die Herausforderungen für die Volkswirtschaften, »die sich noch immer von früheren Schocks erholen müssen«, führte Georgiewa aus. Die globalwirtschaftliche Lage weise aufgrund von Kriegen und der geopolitischen Lage insgesamt Risiken auf, habe sich aber als überraschend robust erwiesen. Der IWF hatte erst kürzlich seine Wachstumsprognose für die Region »Naher Osten und Nordafrika« im Vergleich zur Oktoberprognose um 0,5 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent gesenkt. (Reuters/jW)