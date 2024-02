Italiens Industrie steigert Produktion

Rom. Die italienische Industrie schlägt sich besser als erwartet. Die Produktion der Betriebe stieg von November auf Dezember um 1,1 Prozent, wie das Statistikamt am Freitag in Rom mitteilte. Trotz des jüngsten Anstiegs fiel die Produktion im gesamten Jahr 2023 allerdings um 2,5 Prozent, nach einem Plus von 0,4 Prozent im vorangegangen Jahr. (Reuters/jW)