»Widerspruch«

Zu jW vom 1.2.: »›Uns erreichen seit zwei Monaten Kündigungen‹«

Wie soll eine Zeitschrift, Konkret, die fordert, dass alles getan werden soll, um Israel als Nationalstaat zu verteidigen und Israel-Kritik mit der Bestreitung des Existenzrechts Israels gleichsetzt, links sein? Künstliche Konstrukte wie Nationalstaaten, die sich anmaßen, über das Leben der Staatsbürger verfügen zu können und diese zum Kriegsdienst, also zum gegenseitigen Morden, verpflichten, sollen wichtiger als die Menschen und deren Zusammenleben sein? Wieso wird da nicht auf den Widerspruch hingewiesen, dass Mensch so auch einen stumpfsinnigen Schulterschluss mit (Ultra-)Nationalisten, Rassisten, Rechtsextremisten und religiösen Spinnern eingeht? Und was ist mit der israelisch-palästinensischen Friedensbewegung, der mit so einem nationalistischen Schulterschluss in den Rücken gefallen wird, gehört die nicht auch zu Israel?

(…) Natürlich gibt es an romantizistischer Palästina-Solidarität, die selbst fahnenschwingend infantilen Nationalismus unterstützt und oberflächlichen Antiimperalismus, einiges zu kritisieren. Das (scheinbar genaue) Gegenteil eines Übels ist allzu oft bloß wieder ein anderes Übel, weil gesellschaftliche Widersprüche oft mehrdimensional sind. Insofern hätte da im Interview schon etwas genauer nachgebohrt werden müssen!

Martin Mair, Söchau

»Ignoranz«

Ich habe Konkret etwa fünf Jahre gelesen, vor allem wegen der geopolitischen Analysen, und weil ich es schätze, wieviel Raum und Sorgfalt den Artikeln im Kulturteil eingeräumt wird. Das kann eine Tageszeitung einfach nicht leisten. Nun gut, der Kulturteil ist auch nicht besser geworden in letzter Zeit.

Die unverbrüchliche Haltung der Zeitschrift zu Israel, unabhängig von allem, was passiert und was die Siedlerregierung verbricht, ist natürlich immer schon bekannt. Nachdem mir in den vergangenen Monaten die Artikel, welche stur jeden Grund für das Unheil, das der deutsche Staat in der Welt und zu Hause anrichtet, nicht etwa in den ökonomischen Interessen des imperialistischen Akteurs verorten, sondern im braunverdorbenen deutschen Wesen (klassenübergreifend), zunehmend auf den Geist gegangen sind, konnte ich die Ignoranz der selbsterklärten Intellektuellenzeitschrift wenigstens für die humanitäre Katastrophe in Gaza schlecht ertragen. (…)

Gremliza hat ja ein paar kluge Sachen gesagt, aber die Verehrung des Säulenheiligen sollte nicht von ernsthafter Auseinandersetzung mit linken Positionen in dieser Frage ablenken. Es ist in Ordnung, wenn eine Zeitschrift besseren und schlechteren Artikeln Platz bietet oder gar eine kontroverse Diskussion geführt werden kann. Das schließt Konkret aber in der Israel-Frage aus. Vor zwei Wochen habe ich gekündigt und bin nicht traurig; an einem nachlassenden Interesse an »linken Inhalten«, wie das so selbstgerecht von der Herausgeberin verkündet wurde, liegt das aber nicht.

Lena A., Bonn

»Worthülse«

Liebe Lena A., ich kann einiges an Ihrer Kritik an der Konkret nachvollziehen. Ich möchte zu zwei Bemerkungen gleichwohl Stellung nehmen: Hermann L. Gremliza war niemals und wollte niemals ein Säulenheiliger sein. Mir ist kein anderer Journalist bekannt, der mit geschliffenem Verstand und Wort die Zukunft des Hegemons nach 1989 so klar beschrieben hat und dem beim Bewusstseinsstand auch der deutschen Bevölkerung so klar war, dass der Nahostkonflikt durchaus eine existentielle Bedrohung für Israel darstellt.

Ich kann beim besten Willen nicht erkennen, was gegen die Erkenntnis spricht, dass der Staat Israel ein unveräußerliches Existenzrecht innerhalb der Staatenfamilie hat und nahezu alle von schiitischen Machtzentren geförderten militanten Organisationen mit der Vernichtung des Staates und des Staatsvolkes Israels drohen.

Die Generationen nach der gewaltsamen kolonialistischen Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 können nicht für das dabei dokumentierte Unrecht gegen die indigene Bevölkerung ­Palästinas verantwortlich gemacht werden. Sie sind allerdings für die Jetztzeit – im Rahmen der dort herrschenden Politik – in der Verantwortung. Damit auch für jede Weigerung, einen eigenständigen palästinensischen Staat zuzulassen, die unrechtmäßige Besiedlungspolitik zu beenden sowie völkerrechtswidrige Bombardements und Unterdrückung sofort zu beenden.

(…) Damit bleibt die Aussage von Friederike Gremliza, dass »aber Kritik an der israelischen Politik« angebracht sei, richtig – »wobei sich die Frage stellt, warum der jüdische Staat ausgerechnet deutsche Politikberater brauchen sollte«. Der Schutz Israels, in eine Staatsräson der BRD eingeschrieben, bleibt eine Worthülse, die platzen würde, sobald es eine antiimperialistische »Volksrepublik Israel« geben würde.

Manfred Pohlmann, Hamburg

»Herrschaftsinstrument«

Ist die merkwürdige Passage aus dem Zitat von Gremliza senior nur mir aufgefallen? »Israel ist der Staat, dessen ganzer Zweck der Schutz jüdischen Lebens ist. Verlören die Juden ihn, wären sie erneut den Launen der Antisemiten und anderer Proletarier aller Länder preisgegeben.« Der frühere Herausgeber verortete Antisemitismus offenbar schwerpunktmäßig bei »denen da unten«, bei den Proletariern. Mit dieser Unterstellung zeigt sich eine Verachtung von Arbeitern durch sich links Wähnende, wie sie etwa Christian Baron in seinem Sachbuch »Proleten, Pöbel, Parasiten« nachgewiesen hat. Dass Antisemitismus sehr viel eher ein Herrschaftsinstrument »derer da oben« ist, sollte für tatsächliche Linke Konsens sein.

Hans Wiepert, Berlin