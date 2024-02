Weniger Umschlag in Nordseehäfen

Kiel. Die Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer schmälern den Umschlag in Containerhäfen an der Nordseeküste. »Gegenwärtig passieren über 80 Prozent weniger Container die Meeresstraße und den Suezkanal als zu erwarten wäre«, erklärte das Kieler Wirtschaftsforschungsinstitut IfW am Mittwoch. »Das hat auch Folgen für deutsche Häfen wie Hamburg und Bremerhaven, wo die Menge an ankommenden Schiffen um 25 Prozent zurückging.« In Rotterdam und Antwerpen seien die Zahlen in ähnlichem Ausmaß rückläufig. Auch dem griechischen Hafen Piräus machen die Ausfälle zu schaffen. Sie könnten einen Einbruch von bis zu 30 Prozent des Umschlags verursachen, berichtete am Dienstag die griechische Tageszeitung Kathimerini. (dpa/jW)