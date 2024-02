Bernd von Jutrczenka/dpa CDU-Chef Friedrich Merz (r.) ist einer Koalition mit den Grünen nicht mehr abgeneigt

Für seine Spekulationen über eine Koalition der Union mit Bündnis 90/Die Grünen auf Bundesebene erntet CDU-Chef Friedrich Merz herbe Kritik aus dem eigenen Lager, Zustimmung dagegen von grünen Spitzenleuten. »Schwarz-Grün ist kein Modell für die Zukunft«, befand etwa CSU-Generalsekretär Martin Huber gegenüber dem RND. Ebenso kategorisch lehnte der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, die Gedankenspiele von Merz ab.

18 Monate vor der Bundestagswahl sei nicht der Zeitpunkt für Koalitionsspekulationen, sagte er dem Portal »ZDF heute«. Man könne aber jetzt schon sagen, »dass ›Schwarz-Grün‹ auf Bundesebene außerhalb der politischen Vorstellungskraft liegt«. Der »grüne Zeitgeist der Zehnerjahre, der leider auch die Union erfasst hatte«, sei Ursache für viele Probleme im Lande, so Winkel.

In seinem Newsletter an CDU-Anhänger hatte Merz am Wochenende über künftige Koalitionsoptionen der Union spekuliert. Dabei hatte er etwas überraschend neben der SPD auch die Grünen, die er noch im vergangenen Jahr als »Hauptgegner« seiner Partei definiert hatte, als mögliche Partner genannt – falls es für ein Bündnis mit der FDP nicht reichen sollte. »Keine besonders verlockende Aussicht, aber eine regierungsfähige Mehrheit muss es geben«, schrieb Merz.

Unter den Grünen freuten sich diejenigen, die auf Länderebene bereits Bündnisse mit der Union geschlossen haben. So erklärte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, seit 2016 Regierungschef mit CDU-Juniorpartner, im Interview mit web.de die Chancen für ein »schwarz-grünes« Bündnis in Berlin nach der nächsten Bundestagswahl 2025 als »sehr groß«. Die Grünen zum Hauptgegner innerhalb der Ampelkoalition zu erklären, sei ein Fehler von Merz gewesen. Kretschmann habe nicht den Eindruck, »dass er diese These weiter vertritt«. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprang ihm bei. In Baden-Württemberg habe man eine »verlässliche und stabile Regierung«. Aus »diesen guten Erfahrungen heraus« könne Strobel seinem Bundesvorsitzenden nicht empfehlen, »es unter keinen Umständen mit den Grünen zu machen«.

Die CSU möchte dagegen an ihrem Lieblingsfeind festhalten. »Die Grünen sind mit ihrer Politik der ideologischen Bevormundung hauptverantwortlich für die schlechte Stimmung im Land«, sagte Generalsekretär Martin Huber. Seine Partei stehe dagegen für eine »Politik der Lebenswirklichkeit«. In dieselbe Kerbe haute CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Mit seiner Partei gehe nur ein Politikwechsel in Deutschland, sagte er am Mittwoch zu dpa. »Die Grünen haben mit ihren Ideologieprojekten maßgeblich die gesellschaftliche Polarisierung in Deutschland vorangetrieben.« Diese »links-grüne Bevormundungs- und Umerziehungspolitik« müsse beendet werden.

Merz hatte in dem Newsletter seine Überlegungen mit dem Beispiel Hessen unterfüttert, wo Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) als Wahlsieger Sondierungen mit SPD und Grünen geführt und sich dann für die Sozialdemokraten als Koalitionspartner entschieden hatte. Hätte Rhein eine Koalition mit den Grünen von vornherein ausgeschlossen, »wäre dieses Ausloten um den besten Erfolg im Sinne der CDU nicht möglich gewesen, die SPD wäre viel selbstbewusster aufgetreten«, argumentierte Merz. In dem Schreiben machte Merz allerdings auch klar, dass er bei der nächsten Bundestagswahl einen »Politikwechsel« gegenüber der aktuellen Ampelregierung anstrebt.