Iran baut vier neue Kernkraftwerke

Theresa Wey/AP/dpa Mohammad Eslami, Leiter der Atomenergie-Organisation des Iran auf der 66. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation in Wien (26.09.2022)

Teheran. Der Iran hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit dem Bau von vier Kernkraftwerken im Süden des Landes begonnen. Die Anlagen in der Stadt Sirik sollen bei Fertigstellung 5.000 Megawatt Strom erzeugen, erläuterte der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, Mohammed Eslami, in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Irna. Als langfristiges Ziel gab er 20.000 Megawatt aus, die das Land durch Kernkraft produzieren will. (dpa/jW)