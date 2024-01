Zwei Arbeiter in Zuckerfabrik schwer verletzt

Stefan Sauer/dpa Kochbehälter in der Anklamer Zuckerfabrik (1.12.2022)

Anklam. Bei einem Arbeitsunfall in einer Zuckerfabrik in Anklam in Vorpommern sind zwei Männer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei aus einem im Freien stehenden Behälter am Dienstag nachmittag Natronlauge ausgetreten, teilte die Polizei mit. Durch die ätzende Flüssigkeit sei ein 61jähriger am Kopf schwerst verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ein 63jähriger Arbeiter wurde den Angaben zufolge durch Kontamination mit der Natronlauge am Oberkörper schwer verletzt. Ein Rettungswagen habe ihn in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/jW)