Intel verzögert Bau neuer Fabrik in USA

New York. Wegen einer »trüben Branchenkonjunktur« zögert Intel einem Zeitungsbericht zufolge den Bau eines neuen US-Werkes hinaus. Die 20 Milliarden Dollar teure Chipfabrik solle nicht wie geplant im kommenden Jahr, sondern erst 2026 ihren Betrieb aufnehmen, schrieb das Wall Street Journal am Donnerstag (Ortszeit). Ein weiterer Grund für die Verzögerungen sei die schleppende Auszahlung staatlicher Hilfen. »Wir sind fest entschlossen, das Projekt fertig zu stellen, und die Bauarbeiten gehen weiter«, teilte Intel mit. Allerdings gebe es bei Großprojekten häufiger Änderungen in den Zeitabläufen. Die in Frankfurt am Main notierten Titel des US-Halbleiterkonzerns fielen am Freitag um zwei Prozent. (Reuters/jW)