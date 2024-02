Volkswagen investiert Milliarden in Brasilien

São Bernardo do Campo. Der Autohersteller Volkswagen legt bei seinen Investitionen in Brasilien kräftig nach. Das Unternehmen erhöhe seine bereits geplanten Investitionen von sieben Milliarden Reais bis 2026 auf insgesamt 16 Milliarden Reais (rund drei Milliarden Euro) bis 2028, kündigte Volkswagen do Brasil am Freitag an. Bis 2028 wird der Konzern demnach 16 neue Modelle vorstellen, darunter Hybrid- und Elektrofahrzeuge. (dpa/jW)