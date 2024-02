ARD-»Sportschau« droht das Aus

Hamburg. Der ARD-»Sportschau« droht nach der Prüfung der Bundesligaausschreibung durch das Bundeskartellamt das Aus. Die Behörde hat das vorgelegte Modell der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit einer möglichen späteren Zusammenfassung der 1. Liga am Samstag grundsätzlich akzeptiert. Die DFL geht nach Aussage von Geschäftsführer Steffen Merkel davon aus, dass es keine Änderungen mehr gibt. »Sonst säßen wir heute nicht hier«, sagte Merkel am Dienstag bei einer Medienrunde in Hamburg. Mit dem grundsätzlich von der Behörde akzeptierten Modell ist der Wegfall der Zusammenfassung der Bundesliga im Free-TV am Samstag ab 18.30 Uhr möglich, wie sie derzeit von der ARD-»Sportschau« angeboten wird. Bei dieser Variante wären die Höhepunkte im frei zugänglichen Fernsehen erst von 19.15 Uhr anzusehen. (dpa/jW)