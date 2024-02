Rheinmetall kauft rumänische Rüstungsschmiede

Düsseldorf. Rheinmetall will mit einer Übernahme in Rumänien seine Position als Hersteller von Fahrzeugen für das Militär weiter ausbauen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern wolle über die Rheinmetall Landsysteme GmbH künftig 72,5 Prozent der Anteile an der Automecanica Medias halten, teilte Rheinmetall am Donnerstag mit. »Rheinmetall stärkt mit dieser Akquisition seinen Footprint in Zentraleuropa und erschließt sich erheblichen Umsatzzuwachs und neue, aussichtsreiche Kundenländer in der Region«, begründete das Unternehmen die Übernahme. Die Rüstungsschmiede erwartet von dem Zukauf mittelfristig ein jährliches Umsatzpotential von rund 300 Millionen Euro. (Reuters/jW)