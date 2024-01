Lufthansa vor Streik des Kabinenpersonals

Berlin. Bei der Lufthansa stehen die Zeichen auf Streik des Kabinenpersonals. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat die Tarifverhandlungen abgebrochen. »Das letzte Angebot der Lufthansa reicht nicht aus«, hieß es am Mittwoch in einem Rundschreiben an die Mitglieder. Es gebe keine weiteren Verhandlungstermine. Direkt rief UFO bisher nicht zum Streik, dem »schärfsten Schwert einer Gewerkschaft«, auf. »Aber eins ist klar: Wir sind bereit, auch den Weg der Ultima Ratio zu gehen.« Zuletzt hatten bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines Flugbegleiter und Piloten zusammen gestreikt. (dpa/jW)