Erwerbslosigkeit im Januar gestiegen

Nürnberg. Die offizielle Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im Januar auf 2,805 Millionen gestiegen. Das sind 169.000 mehr als im Dezember und 189.000 mehr als im Januar vorigen Jahres, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Erwerbslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 6,1 Prozent. Dabei waren im Januar nach Angaben der BA 699.000 Stellen als offen gemeldet, 66.000 weniger als vor einem Jahr. Wie BA-Chefin Andrea Nahles außerdem mitteilte, ging der Beschäftigungsanstieg auf dem Arbeitsmarkt 2023 ausschließlich auf Menschen ohne deutschen Pass zurück. Die Zahl der Beschäftigten mit Staatsbürgerschaft sank um 77.000. (dpa/jW)