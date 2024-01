Verdi gegen Lufthansa: Arbeitskampf an Flughäfen

Berlin. Verdi hat die Sicherheitskontrolleure an elf größeren Flughäfen für diesen Donnerstag zu ganztägiger Arbeitsniederlegung aufgerufen. Unter anderem sollen die Flughäfen in Frankfurt, Berlin und Köln/Bonn lahmgelegt werden, München und Nürnberg sind nicht betroffen. Die Lufthansa erklärte am Mittwoch, die Langstreckenflüge würden am Streiktag größtenteils stattfinden, Zu- und Abbringerflüge für Umsteiger angeboten. Es könne aber zu längeren Wartezeiten kommen. Verdi fordert für rund 25.000 Beschäftigte 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge. (dpa/jW)