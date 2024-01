jW Blatt mit Zukunft? Die Konkret (Berlin, 31.1.2024)

Die Zeitschrift Konkret hat im Januar auf ihre prekäre Lage aufmerksam gemacht und dabei auf stark gestiegene Kosten sowie einen Rückgang des Verkaufs hingewiesen. Hat das nur ökonomische Gründe?

Nein. Zwar kündigen Leser, weil sie sich ein Abo nicht mehr leisten können. Wenigstens genauso viele aber kündigen, weil sie sich von linken Positionen verabschiedet haben – gerne im Kontext politischer und gesellschaftlicher Krisen, die innerhalb der Linken kontrovers diskutiert werden.

Vor eineinhalb Jahren beendete eine Reihe von Konkret-Autoren ihre Mitarbeit wegen einer vermeintlich zu russlandfreundlichen Linie der Redaktion bezüglich des Ukraine-Krieges: Der Zeitschrift wurde unterstellt, eine »monatliche junge Welt« geworden zu sein. Wie bewerten Sie rückblickend diesen Bruch?

»Russlandfreundlich« war und ist Konkret nur im Bewusstsein, dass der deutsche Überfall auf die Sowjetunion und der Kampf der Roten Armee, der die Niederlage Nazideutschlands herbeiführte, in Russland und in den russischen Familien Spuren hinterlassen haben, für die Deutschland verantwortlich ist. Konkret sieht daher seine Aufgabe darin, die deutsche Kritik an Russland auf ihre revisionistischen Reflexe und Strategien hin zu untersuchen. Um was für einen Herrscher es sich bei Putin handelt, darüber macht sich bei Konkret niemand Illusionen. Der Bruch einiger Autoren mit uns ist bedauerlich, zumal die Debatte über mögliche linke Positionen zum Ukraine-Krieg danach im Heft nur eingeschränkt fortgesetzt werden konnte.

In der Israelfrage scheinen Leser und Redaktion sich einig. Aber geht die Konkret heute mit ihrer israelsolidarischen Position nicht in einer regelrechten Volksgemeinschaft von liberaler Antifa über Ampel bis AfD auf?

Zum Ausgangssatz: Schön wär’s. Nein, uns erreichen seit zwei Monaten Kündigungen wegen unserer Haltung zu Israel. Zur Frage: Gegen Beifall von der falschen Seite ist niemand gefeit. Aber wer geht hier in einer »Volksgemeinschaft« auf? Die bürgerliche Solidarität mit Israel ist doch längst perdu. Die Bundesaußenministerin agiert in dieser Frage, als gebe es die deutsche Geschichte nicht. Große Teile der Linken allerdings ebenfalls. Damit sind sie und nicht Konkret Teil einer deutschen »Volksgemeinschaft«, von der ja nur noch 25 Prozent das militärische Vorgehen Israels gegen die Hamas im Gazastreifen für gerechtfertigt halten.

Antiimperialistische Haltung sollte bedingungslose Solidarität mit dem Staat Israel ausschließen. Wie viel Kritik an Israel ist in der Konkret möglich?

Ist das so? Können Antiimperialisten nicht begreifen, dass Israel als Nationalstaat verteidigt werden muss, weil Juden nirgendwo sonst auf dieser Welt einigermaßen in Sicherheit leben können? Mein Vater, der langjährige Konkret-Herausgeber Hermann L. Gremliza, hat dazu gesagt: »Israel ist der Staat, dessen ganzer Zweck der Schutz jüdischen Lebens ist. Verlören die Juden ihn, wären sie erneut den Launen der Antisemiten und anderer Proletarier aller Länder preisgegeben. Wer staatliche Herrschaft angreifen will, hat weltweit 200 Stück zur Auswahl. Eine Linke, die aus eigener Kraft so gut wie nichts mehr vermag, sollte wenigstens alles unterlassen, was Israel im Kampf um seinen Bestand behindern könnte.« Statt dessen ist ausgerechnet Israel der Staat, an dem sich die globale Linke abarbeitet wie an keinem zweiten. Warum wohl ist das so? »Israelkritik«, also die Kritik an der Existenz des Staates Israel, ist in Konkret nicht möglich, wohl aber Kritik an der israelischen Politik – wobei sich die Frage stellt, warum der jüdische Staat ausgerechnet deutsche Politikberater brauchen sollte.

Reden wir über die Zukunft – der Konkret und der Linken in Deutschland. Was sind die Themen, auf die es ankommen wird?

Der Kapitalismus wird seiner aktuellen und möglicherweise finalen Krise autoritär, rassistisch, jedenfalls gewaltsam begegnen. Konkret wird deshalb eine Debatte darüber führen, ob und welche Bündnisse der marginalisierten Linken mit dem bürgerlichen Lager nötig und möglich sind, um Schlimmeres zu verhindern, oder ob auch der Mittelweg in den Faschismus führt.