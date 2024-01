Nicolaj Zownir/IMAGO Buntes Happening: Demonstration gegen die AfD und den Rechtsruck (Karlsruhe, 20.1.2024)

Im Berliner Regierungsviertel werden bedeutende Wahlsiege der AfD bereits eingepreist. Die Bundestagsfraktionen der Regierungsparteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen haben sich mit der CDU/CSU-Fraktion »im Prinzip« auf eine Grundgesetzänderung geeinigt, mit der das Bundesverfassungsgericht vor »Angriffen der AfD« geschützt werden soll, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag online berichtete. Von der prinzipiellen Einigung habe man aus Koalitions- und Oppositionskreisen erfahren. Erklärtes Ziel sei es, einen Staatsumbau wie in Polen oder Ungarn – oder Israel – zu vermeiden, wo äußerst rechte Regierungen die höchsten Gerichte entmachteten oder lahmlegten, um die eigene Macht abzusichern. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) bestätigte am Dienstag Gespräche über entsprechende Vorschläge.

Welche Möglichkeiten diskutiert werden, geht laut einem Bericht des Fachportals Legal Tribune Online vom Montag aus einem Papier hervor. Die Optionen reichen demnach von einem im Grundgesetz verankerten Mitspracherecht des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe bei wesentlichen Plänen zur Neustrukturierung des Gerichts bis hin zu einer Übernahme mehrerer Paragraphen aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Diskutiert werde die Erweiterung des bislang übersichtlichen Grundgesetzartikels 94 um Regelungen wie die Gliederung in zwei Senate, zur Zahl der Richterinnen und Richter, zu deren Amtszeit von zwölf Jahren und zu dem Ausschließen ihrer Wiederwahl.

Trotz der berichteten Annäherung zwischen Bundesregierung und Unionsfraktion warnte deren Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU) am Dienstag in Berlin vor »wie auch immer gearteten Schnellschüssen«. Er sehe derzeit nicht die Gefahr, dass eine politische Kraft im Bundestag und erst recht nicht im Bundesrat mehr als 50 Prozent bekommen könne. Es spreche »viel dafür, das Gericht zu härten«. »Man muss aber aufpassen, dass es nicht verhärtet.«

Willkommener Anlass für das aktuelle Aufgebot der Ampel und der Union gegen die AfD war das Bekanntwerden eines privaten Treffens von Parteimitgliedern sowie anderer rechter Politiker und Unternehmer mit dem Faschisten Martin Sellner in Potsdam im November. Dort hatte der frühere Chef der neurechten »Identitären Bewegung Österreich« seine Vorstellungen einer umfangreichen und brutalen Abschiebepolitik unter dem Stichwort »Remigration« ausgeführt. Dabei handelt es sich um keinen Geheimplan, sondern um offizielle Politik der AfD, wie deren Fraktion im Thüringer Landtag am Dienstag deutlich machte. Sie beantragte im Bundestag eine Aktuelle Stunde unter dem Titel »Remigration aus Thüringen starten anstatt verteufeln«, wie Geschäftsführer Torben Braga am Dienstag auf dpa-Nachfrage mitteilte.

Vor diesem Hintergrund zeigen sich jetzt auch führenden Kapitalfunktionäre ernsthaft um den Status quo besorgt. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg dieses Jahr vor möglichen Erfolgen der AfD gewarnt. Es gehe »längst nicht mehr nur um parlamentarische Störmanöver«, sagte Sewing laut seinem Redetext am Montag abend in Berlin, sondern »um die Zukunft unserer Demokratie – und auch unseres Standortes«. Sewing zufolge fürchte seine Kapitalfraktion vor allem ein verschlechtertes Klima für eigens aus anderen Staaten abgeworbene Fachkräfte. So sei die Partei gegen Zuwanderung und für Abschottung, obwohl die deutsche Volkswirtschaft primär auf Profite mit Geschäften im Ausland ausgerichtet ist. Außerdem lehne die AfD den Kampf gegen den Klimawandel ab. »Internationale Investoren beobachten das mit zunehmender Skepsis«, ließ Sewing wissen. Seine Warnung: Zweifel würden zu niedrigeren Investitionen führen.

In dasselbe Horn hatten auch Industriellenvertreter bereits gestoßen. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, hatte zum Jahresbeginn seine besondere Besorgnis angesichts eines »zunehmenden Zuspruchs« für die AfD erklärt. Siegfried Russwurm, Präsident des einflussreichen Bundesverbands der Deutschen Industrie, hatte Ende Dezember vor der von der AfD ausgehenden Gefahr »für die Wirtschaft und für Ansehen und Erfolg Deutschlands im globalen Kontext« gewarnt. Dabei ist die AfD alles andere als kapitalfern, wie der Bundesparteitag in Magdeburg unter Beweis gestellt hatte.