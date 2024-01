48,8 Grad Celsius: Neuer Temperaturrekord in Europa

Genf. Europa hat einen neuen wissenschaftlich bestätigten Temperaturrekord: 48,8 Grad Celsius wurden am 11. August 2021 auf Sizilien gemessen, wie die Weltmeteorologieorganisation (WMO) am Dienstag nach einer langwierigen Überprüfung durch ein internationales Expertengremium bestätigte. Der bisherige Rekord hatte bei 48 Grad gelegen und war am 10. Juli 1977 in Athen und Eleusis gemessen worden. Der neue Temperaturspitzenwert zeige »die alarmierende Tendenz zur Fortsetzung von hohen Temperaturrekorden in bestimmten Regionen der Erde«, erklärte die WMO. Es sei »wahrscheinlich, dass sich in der Zukunft noch schwerwiegendere Extreme in Europa ereignen«. (AFP/jW)