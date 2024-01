US-Staatssubventionen für moderne Chips

Bangalore. Die US-Regierung will einem Medienbericht zufolge in den kommenden Wochen Subventionen in Milliardenhöhe für führende Chiphersteller wie Intel und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ankündigen. Damit solle der Bau neuer Fabriken in den USA unterstützt werden, berichtete das Wall Street Journal am Sonnabend. Die Maßnahmen zielten darauf ab, die Herstellung von fortschrittlichen Halbleitern anzukurbeln, die Smartphones, künstliche Intelligenz und Waffensysteme antreiben. Die Chipentwicklung und -produktion wird von der US-Administration auch als ein bevorzugtes Feld für Wirtschaftssanktionen gegen missliebige Staaten betrachtet. (Reuters/jW)