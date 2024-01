Solidaritätskreis für Luca S. protestiert gegen drohendes Berufsverbot

IMAGO/epd Frankfurter Landgericht: Hier soll über die berufliche Zukunft eines jungen Lehrers entschieden werden

Der Solidaritätskreis für Luca S. ruft anlässlich eines Prozesses gegen den angehenden Lehrer zu Protesten gegen ein drohendes Berufsverbot auf:

Am 31. Januar 2024 ab 13 Uhr beginnt vor dem Frankfurter Landgericht das Revisionsverfahren gegen den angehenden Lehrer Luca S. aus Mainz vor dem Landgericht Frankfurt am Main. Proteste gegen das Verfahren, das auf ein Ausbildungs- und Berufsverbot hinauslaufen kann, sind angekündigt.

Luca S. befindet sich in der Ausbildung zum Haupt- und Realschullehrer und hätte im November 2023 sein Referendariat beginnen sollen. Nach der erstinstanzlichen Verurteilung hatte das Hessische Kultusministerium auf eigene Initiative – und ohne ein vorliegendes rechtskräftiges Urteil – erklärt, Luca S. sei aufgrund seiner Verurteilung nicht für den Lehrerberuf geeignet. Luca S. war wegen einer angeblichen Körperverletzung gegen Polizisten auf einer Demonstration im Jahr 2021 in einem erstinstanzlichen Verfahren zu 90 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt worden. (…) Dabei war aus Videoaufnahmen deutlich geworden, dass Luca S. lediglich einen Rauchtopf entfernt hatte, der direkt neben einem Verletzten auf dem Boden lag. (…) Die Staatsanwaltschaft zeigte eine hohe Verfolgungsbereitschaft und ging in Revision, um ein härteres Urteil zu erreichen. (…)

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Thilo Hartmann, erklärte mit Blick auf dieses Vorgehen gegen Luca S.: »Die Verweigerung, die Ausbildung zu beenden, wiegt besonders schwer, da der Staat ein Monopol bei der Ausbildung von Lehrkräften innehat. Die Unterstützung Lucas ist für die GEW eine Selbstverständlichkeit.« (…)

31.1.24 ab 12 Uhr Kundgebung vor dem Frankfurter Landgericht (Gerichtsstraße 2)

Der Flüchtlingsrat Berlin forderte am Sonntag vom Berliner Senat, auf die Einführung einer Bezahlkarte für Asylsuchende zu verzichten.

Auf der Konferenz der Ministerpräsident*innen (MPK) im November 2023 haben die Länderchef*innen die bundesweite Einführung einer Bezahlkarte beschlossen. Diese Bezahlkarte sollen alle Menschen erhalten, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen. Bisher werden diese Leistungen in bar ausgezahlt, insofern kein eigenes Girokonto vorhanden ist.

»Der Flüchtlingsrat Berlin lehnt die Bezahlkarte strikt ab. Es handelt sich hier um ein diskriminierendes und bevormundendes Instrument, das massiv in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen eingreift,« sagt Sina Stach vom Flüchtlingsrat Berlin. (…) »Das Ziel ist hier ganz klar Überwachung, Kontrolle und Restriktion. Selbst wenn man sogenannte Mindeststandards etabliert, ist vollkommen unklar, wie das System in Zukunft weitergenutzt wird. Wer einmal die Büchse der Pandora öffnet, bekommt sie so schnell nicht wieder geschlossen«, so Stach weiter.

Der Flüchtlingsrat Berlin befürwortet einen schnellen und einfachen Zugang zu einem kostenlosen Basiskonto für alle Leistungsbezieher*innen. Die Sozialbehörden würden dadurch entlastet werden und zugleich können die Leistungsempfänger*innen selbstbestimmt über ihr Geld entscheiden, so wie alle anderen Menschen in diesem Land auch. (…)

Die Berliner Koalition ist aktuell noch uneins über die Einführung der Bezahlkarte. Wir bestärken Frau Senatorin Kiziltepe ausdrücklich in ihrer kritischen Haltung und appellieren an die SPD, die Einführung abzulehnen.