Konzerne fordern Rückhalt vom Staat

Berlin. Mehr als 50 Unternehmen verlangen von der Politik einen klaren politischen Rahmen für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. »Andere Staaten wie China und die USA investieren gewaltige Summen in die Transformation. Bei uns dagegen herrschen Unsicherheit und Skepsis«, heißt es in einem Appell, welcher der Nachrichtenagentur dpa am Wochenende vorlag.

Die Unterzeichner bekennen sich zum Klimaschutz und zu den Möglichkeiten des Standorts Deutschland, warnen aber: »Weder Regierung noch Opposition gelingt es derzeit, diese Chance für Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz, gute Jobs und Wohlstand zu vermitteln.« Zu den Unterzeichnern des Appells gehören Konzerne wie IKEA, die Telekom, Thyssen-Krupp oder die Drogerieketten Rossmann und DM. (dpa/jW)