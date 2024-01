Meloni ruft zum Italien-Afrika-Gipfel

Rom. Mehr als 50 Delegationen aus afrikanischen Ländern sowie weitere europäische Staatschefs werden diesen Montag zu einem Italien-Afrika-Gipfel in Rom erwartet. Auf ihm will die ultrarechte Premierministerin Giorgia Meloni den sogenannten Mattei-Plan vorstellen. Bei diesem handelt es sich um ein Investitionsprogramm für die italienische Wirtschaft, zugleich soll durch ihn Migration unterbunden werden. Das Vorhaben gehört zu den Prioritäten Melonis und soll voraussichtlich auch auf dem G7-Gipfel erörtert werden, den Meloni im Juni leiten wird, wie der Sender Africa News am Sonntag berichtete. (jW)