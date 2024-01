Martin Moeller/IMAGO/Funke Foto Services Bis heute weigert sich die Bundesregierung, auch nichtjüdische Überlebende der Blockade von Leningrad zu entschädigen (Mülheim an der Ruhr, 8.5.2023)

Am 27. Januar jährte sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee im Jahr 1945. Wie hat sich die VVN-BdA an den Gedenkveranstaltungen beteiligt?

Die Gedenkveranstaltungen sind vielfältig, genauso breit ist die Beteiligung der VVN-BdA. Wir beteiligen uns an den Kranzniederlegungen und Veranstaltungen, zu denen wir eingeladen werden, auch im Bundestag. Wir organisieren an vielen Orten eigene Veranstaltungen an dem Tag, inzwischen oft im Rahmen von Bündnissen zu »Wochen des Gedenkens«, von Veranstaltungen an Erinnerungsorten im öffentlichen Raum bis zu Diskussionsveranstaltungen. Dabei ist es uns immer wichtig, den Bezug zur aktuellen Situation herzustellen. Selbstverständlich finden etliche unserer eigenen Veranstaltungen auch am 30. Januar statt, denn zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus wollen wir daran erinnern, wie alles begann!

Sie schreiben in einer aktuellen Erklärung von der doppelten Bedeutung des 27. Januar. Was ist damit gemeint?

Die VVN-BdA erinnerte an diesem 27. Januar nicht nur an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz im Jahre 1945, sondern auch an den 80. Jahrestag der Befreiung der Stadt Leningrad mit der Durchbrechung der Blockade durch die sowjetische Armee am 27. Januar 1944.

Die Blockade von Leningrad ging als »Genozid durchs bloße Nichtstun« in die Geschichte ein. Was trug sich damals zu?

Ende August 1941 erreichten die faschistischen Heere Leningrad. Erobern konnten sie die Stadt nicht. Am 8. September wurde der Blockadering geschlossen. Damit war die Großstadt, in der damals rund drei Millionen Menschen lebten, im Süden durch deutsche Truppen und ihre Verbündeten, im Norden von finnischen Einheiten blockiert. Nur über den im Osten gelegenen Ladogasee konnten zeitweise und unter großen Gefahren Lebensmittel und andere Versorgungsgüter in die Stadt gebracht werden. Die Blockade von Leningrad und das Aushungern der Bewohner waren Teil der verbrecherischen Kriegführung der Nazis in Osteuropa, die mit dem Begriff »Vernichtungskrieg« treffend charakterisiert wird. Während der Belagerung starben mehr als eine Million Menschen an Hunger und Mangelernährung. Dennoch widerstanden die Menschen in Leningrad knapp drei Jahre lang der faschistischen Bestie. Damit setzten sie ein Zeichen, dass die »unbesiegbare« Wehrmacht an ihre Grenzen stieß. Der Überlebenskampf der Einwohner und der sowjetischen Armee, die im Winter die Versorgung der Menschen über die zugefrorene Ostsee organisierte und die im Januar 1944 den Blockadering sprengen konnte, bleiben unvergessen.

Warum bezeichnen Sie den Umgang mit den Opfern des faschistischen Vernichtungskrieges und ihren Angehörigen durch die BRD als »skandalös«?

Zunächst einmal ist der Vernichtungskrieg im Osten, wie auch die Massaker, die die Wehrmacht in den besetzten Ländern im Westen zu verantworten hat, jahrzehntelang in der Bundesrepublik überhaupt nicht thematisiert worden. Das ging mit dem Mythos der »sauberen Wehrmacht« einher, der erst mit der »Wehrmachtsausstellung« ab 1995 zerstört wurde. Inzwischen sind Jahrzehnte vergangen, in denen die Bundesregierung jegliche Zahlung individueller Entschädigungen an nichtjüdische Bürgerinnen und Bürger der damaligen Sowjetunion grundsätzlich abgelehnt hat. Das ist bis heute so.

In einem offenen Brief an die Bundesregierung vom Herbst letzten Jahres beklagen die letzten Überlebenden der Blockade: »Mittlerweile sind wir weniger als sechzigtausend, alles Menschen verschiedener Nationalitäten, die die Greuel der belagerten Stadt überlebten.« Sie verurteilen die Weigerung Berlins, eine für jüdische Überlebende zugesagte Entschädigung »auf alle heute noch lebenden Blockadeopfer ohne Ansehen ihrer ethnischen Zugehörigkeit auszuweiten«. Schließlich hätten die deutschen Hungermordpläne »keine Ausnahmen aufgrund von Nationalität« vorgesehen. »Wir appellieren an die deutsche Bundesregierung, die einzig richtige Entscheidung nicht hinauszuzögern und die humanitären Auszahlungen auf ausnahmslos alle Blockadeüberlebenden auszuweiten.«

Auch diese Forderung nach Entschädigung unterstützen wir. Man kann nicht durch die Welt reisen und Überlebende von gigantischen Verbrechen oder ihre Nachkommen um Entschuldigung bitten und gleichzeitig jede Entschädigungsforderung zurückweisen.