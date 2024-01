Bauernproteste mischen Paris auf

Paris. Im Kampf für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen drohen Landwirte in Frankreich, ab Montag die Hauptstadt zu blockieren. Man werde damit um 14 Uhr für unbestimmte Zeit beginnen, verkündeten Vertreter der Gewerkschaft der Junglandwirte und der Gewerkschaft FNSEA am Sonntag. Beide Verbände vertreten auf nationaler Ebene die Mehrheit des Berufszweigs.

Premierminister Gabriel Attal hatte den Landwirten am Freitag einige Hilfszusagen gemacht. Dazu gehörte auch die Rücknahme der Besteuerung von Agrardiesel. Attal habe nur einen Teil der 122 Forderungen berücksichtigt, hieß es hingegen von der FNSEA, Frankreichs größter landwirtschaftlicher Gewerkschaft. In einem am Sonntag in der Zeitung La Tribune Dimanche erschienenen Interview erklärte FNSEA-Chef Arnaud Rousseau, viele Themen seien nicht behandelt worden. (dpa/jW)