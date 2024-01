EZB-Ökonomen senken Konjunkturprognose

Frankfurt am Main. Experten der Europäische Zentralbank (EZB) haben ihre Wachstums- und Inflationsprognosen für den Euro-Raum für das laufende und kommende Jahr nach unten korrigiert. Die Ökonomen erwarten nun für 2024 nur noch einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,6 Prozent, wie die EZB am Freitag mitteilte. Im Oktober hatten sie noch ein Plus von 0,9 Prozent vorhergesagt. Für 2025 gehen die Ökonomen jetzt von 1,3 (Oktober-Prognose: 1,5) Prozent Wachstum aus, für 2026 von 1,4 Prozent. Längerfristig erwarten sie ein Plus von 1,3 Prozent. (Reuters/jW)