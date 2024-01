Finnland: Wahl von neuem Präsidenten

Helsinki. In Finnland wird an diesem Sonntag ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Präsident Sauli Niinistö darf nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl antreten. In den Umfragen liegt Expremier Alexander Stubb von der konservativen Nationalen Sammlungspartei vorne, dicht gefolgt vom liberalen Exaußenminister Pekka Haavisto von der Grünen Partei. Der ultrarechte Kandidat Jussi Halla-aho von den Wahren Finnen liegt auf dem dritten Platz. (Reuters/jW)