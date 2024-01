IW: Tarifkämpfe im Jahr 2023 eskaliert

Köln. Laut Tarifdatenbank des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) verliefen die Arbeitskämpfe 2023 so »konfliktreich« wie lange nicht. Nach Auswertung der Verhandlungen in 20 verschiedenen Branchen sei 2023 »das konfliktreichste Jahr seit Einrichtung der Datenbank im Jahr 2010« gewesen, so das IW am Freitag. »Das Gebaren der Tarifparteien verkommt zunehmend zum Klassenkampf«, erklärte Studienleiter Hagen Lesch zu seinen Ergebnissen. (dpa/jW)