Baerbock wirbt in Kenia um Migrationsabkommen

Nairobi. Bei ihrem Besuch in Kenia hat Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) den baldigen Abschluss eines Migrationsabkommens mit dem afrikanischen Land in Aussicht gestellt. Bis zum Sommer solle das Abkommen finalisiert werden, um kenianischen Fachkräften eine Arbeitsaufnahme in Deutschland leichter zu ermöglichen, sagte Baerbock am späten Donnerstag abend nach einem Treffen mit Kenias Präsident William Ruto an dessen Landsitz. Dies sei für beide Länder »eine Win-Win-Situation, denn in Kenia gibt es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, und für uns stärken wir so die legale Migration nach Europa«. (AFP/jW)