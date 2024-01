Gespräche zwischen China und USA in Thailand

Bangkok. Chinas Außenminister Wang Yi sollte am Freitag und an diesem Sonnabend bei einem Besuch in Thailand mit dem nationalen Sicherheitsberater der USA zusammentreffen. Bei den Treffen zwischen Wang und Jacob Sullivan sollte etwa über den Umgang mit Taiwan gesprochen werden. Wang werde in Thailands Hauptstadt Bangkok Chinas Standpunkt zu Taiwan darlegen, kündigte das Außenministerium in Beijing am Freitag an. Das Weiße Haus erklärte mit Blick auf das Treffen mit Wang, es gehe darum, die strategische Kommunikation zwischen beiden Ländern aufrechtzuerhalten »und die Beziehungen verantwortungsvoll zu gestalten«. (AFP/jW)