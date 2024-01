Cyril Ruoso/arte Nur fliegen können sie noch nicht: »Affen in Thailand«

MDR um 4

Fast Food zu Hause

Daheim herrscht Streit: Soll es nun Thüringer geben oder Kebab? Die Entscheidung fällt schwer, doch die Zeit drängt. Also trifft man sich in der Mitte: Tada, Bratwurstdöner! Das macht vielleicht beide Fraktionen nicht glücklich, aber dann ist der Missmut wenigstens gleich verteilt, und der Mampf vollzieht sich ohne Freude manchmal schneller. D 2024.

MDR, 17.00 Uhr

Affen in Thailand

Geht man in Europa oder Nordamerika durch die Straßen der Städte, dann ist man eine wandelnde Zielscheibe für Tauben, die zur Entleerung ihres Darms auch noch das Erfolgserlebnis brauchen, eine Schulter oder eine frische Dauerwelle zu beflecken. In Thailand bleibt man von derlei verschont, statt dessen treibt dort der Langschwanzmakake Schindluder. Auf der Insel Ko Kho Ram haben sich die Primaten sogar zu Schwimmern ausgebildet, um auch noch Austern und Krabben zu belästigen. F/L 2020.

Arte, 17.50 Uhr

Mal Meer, mal Land

Die Bucht von Chwaka, Sansibar, Folge 4

Hat man es durch die Mangrovenwälder zur Bucht geschafft, beginnt direkt an der Wasserkante die Unterwelt aus Korallen, Riffen und Seegraswiesen. Nur mit Glück kann man Feuer-, Schaukel- und Steinfische entdecken, die versteckt ihrer Beute auflauern. Die Buntheit der Seegrasbüschel verweist auf deren Giftigkeit. F 2023.

Arte, 18.35 Uhr

Futurama

Bender bandelt mit der neuen Maschine auf der Arbeit an: einem Getränkeautomaten. Der Natur entsprechend wirft der auch was aus. USA 2012.

Pro sieben Maxx, 19.20 Uhr

Re: Volkskrankheit Entzündungen

»Epidemie der Moderne« nennt etwa das Berliner »Institut für Medizinische Diagnostik« Entzündungskrankheiten. Das »Exzellenzzentrum Entzündungsmedizin« in Kiel sagt dem Jucken und Brennen den Kampf an und wendet dabei alle zur Verfügung stehenden Waffen an. Gegen die chronische Schuppenflechten-Arthritis einer Patientin kommt dann auch mal Ayurveda zum Einsatz. D 2023.

Arte, 19.40 Uhr

Bosnien-Herzegowina – Kommt auf die Bucket-List

Zwischen Abend- und Morgenland liegt Sarajevo. Von dort geht es gen Süden, nach Mostar, zu den Brückenspringern und weiter in den Sutjeska-Nationalpark, wo ausgewilderte Arbeitspferde ihr Leben ohne Plackerei genießen. D 2023.

HR, 20.15 Uhr

South Park

Hundekind Cartman wähnt, wie auch Brad Pitt im Zombieblockbuster »World War Z« (2013), die Apokalypse an ihrem Anfang: Nachdem der Nachbarschaftswachmann George Zimmerman 2012 einen 17jährigen Schwarzen erschoss, wurde er ein gutes Jahr später freigesprochen. Cartman als wahnhafter Vorzeigerassist fürchtet nun die Rache der afroamerikanischen Community und sucht einen Weg, dass der Latino Zimmerman nun auch noch auf einen Weißen schießt. USA 2013.

Comedy Central, 21.40 Uhr

Von »Pretty Woman« zu »Only the Lonely«

Die Rocklegende Roy Orbison

Der mit der Sonnenbrille, der nie ein Nazilied verfasste, Roy Orbison (1936–1988) schrieb viele seiner Hits selbst, trug sie zwischen Bariton und Tenor vor, als gäbe es nichts Leichteres auf der Welt. Ein schweres Herz trug er jedoch stets bei sich: Seine erste Frau Claudette kam 1966 bei einem Motorradunfall ums Leben. Zwei ihrer drei Söhne starben nur zwei Jahre darauf bei einem Brand; Orbison selbst erlag 52jährig einem Herzinfarkt. USA 2021.

Arte, 21.45 Uhr