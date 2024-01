IMAGO/MiS »Hamburg braucht weder diese Hotel- noch Büroflächen«: Der unfertige »Elbtower« (9.1.2024)

Knapp drei Monate nach dem Baustopp beim »Elbtower« in Hamburg hat die Projektgesellschaft Insolvenz angemeldet. Der Erste Bürgermeister, Peter Tschentscher, und die Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein, beide SPD, sehen darin Chancen für einen Neuanfang. Wie beurteilen Sie das?

Das ist nicht mehr als ein Pfeifen im Wald. Die Insolvenz der Hamburg Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG, einer Tochter der österreichischen Signa Prime Selection AG, markiert sicher keinen Neuanfang. Anders als Tschentscher und Pein behaupten, besteht ein Wiederkaufsrecht der Stadt nur im Fall einer Insolvenz – im Vertrag als »wirtschaftliche Verschlechterung« umschrieben – innerhalb von zwölf Monaten nach Fertigstellung. Wohlgemerkt: nach Fertigstellung, und davon ist der »Elbtower« derzeit weit entfernt.

Wie kommen Tschentscher und Pein dann darauf zu behaupten, die Stadt könne den »Elbtower« problemlos zurückkaufen und mache dabei auch noch fünf Millionen Euro Gewinn?

Pein sagt jetzt, man dürfe nicht einfach nur einen Satz aus dem Kaufvertrag herausreißen, nämlich den eben zitierten, dass das Wiederkaufsrecht erst nach Fertigstellung greift, sondern müsse den gesamten Vertrag im Zusammenhang bewerten. Und die Vertragshistorie würde deutlich machen, dass ein Wiederkauf auch früher möglich sei. Diverse Medien haben darüber schon mit Juristen gesprochen und alle sagen: Die Formulierung, ein Wiederkauf komme erst nach Fertigstellung in Frage, ist eindeutig. Das wird ein schöner Rechtsstreit. Die fünf Millionen Euro sind übrigens kein Gewinn, sondern eine pauschal vereinbarte Erstattung für Aufwendungen der Stadt beim Wiederkauf.

Bürgermeister und Senatorin folgen also ihrer für die Stadt günstigen Auslegung des Vertrags.

Das ist ihre Hoffnung. Und da muss man die Stadt fragen: Ihr habt ein paar hunderttausend Euro für Rechtsberatung gezahlt, für bekannte Kanzleien wie Freshfields Bruckhaus Deringer; die scheinen Euch schlecht beraten zu haben: Warum macht Ihr einen Kaufvertrag, ohne eine Insolvenz während der Bauzeit zu regeln?

Der Stadt wäre es doch sicher lieber, dass Investoren einsteigen und den »Elbtower« zu Ende bauen, oder?

Wohl wahr. Das Projekt hat der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD in seiner Zeit als Erster Bürgermeister von Hamburg auf den Weg gebracht. Damals hat er gesagt, er wolle, dass die Hamburger später sagen: Das hat Olaf Scholz gut gemacht. Vor allem deshalb ist die SPD so daran interessiert, dass das Ding fertiggebaut wird. Aber Olaf Scholz hat es eben nicht gut gemacht.

Es wird spekuliert, dass Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne, der bereits Teilhaber des Projektes ist, weiter in dessen Fertigstellung investieren könne. Was halten Sie davon?

Bei Kühne weiß man nicht so genau, was er eigentlich will. Ich bin eher skeptisch. Aber auch wenn jemand anderes einsteigt, ist die Fertigstellung nicht so einfach zu bewerkstelligen. Der Grundstückskaufvertrag regelt, dass es während des Baus keinen Wechsel bei den Eigentümern geben darf. Das ginge nur, wenn der Vertrag im Einverständnis beider Seiten geändert wird, und dann müsste auch wieder die Bürgerschaft gefragt werden. In dem Fall wäre es spannend, wie die SPD reagiert, in der einzelne Abgeordnete wie Markus Schreiber sich als Kritiker des Projektes gerieren – und ob man wieder auf so zwielichtige Gestalten wie den österreichischen Milliardär René Benko zurückgreift.

Medien berichteten diese Woche, der Berliner Immobilienbesitzer Michael Skora wolle den »Elbtower« zu Ende bauen und ein Wohnprojekt daraus machen.

Dumm nur, dass wegen der hohen Lärmemissionen dort baurechtlich gar keine Wohnungen erlaubt sind. Skora scheint zudem eher ein windiger Investor zu sein, dem kein guter Ruf vorauseilt.

Ist es denkbar, dass der Rohbau als Ruine stehenbleibt oder zurückgebaut werden muss?

Wenn keine Einigung darüber erzielt wird, dass jemand in den Vertrag einsteigt, dann wäre das eine Option. Aber ein Rückbau wäre kein Verlust, denn wie unsere Fraktion immer gesagt hat: Hamburg braucht den »Elbtower« nicht, wir brauchen weder diese Hotel- noch Büroflächen.