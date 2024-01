2049 könnten 690.000 Pflegekräfte fehlen

Berlin. In Deutschland könnten im Jahr 2049 bis zu 690.000 Pflegekräfte fehlen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch zu seiner Vorausberechnung mit. In der »Status-quo-Variante« würde die Zahl der Pflegekräfte aufgrund der demografischen Entwicklungen von 1,62 Millionen im Jahr 2019 bis 2034 auf 1,48 Millionen und bis 2049 sogar auf 1,46 Millionen (minus zehn Prozent) sinken. »Haupttreiber dieser Entwicklung ist das verstärkte Erreichen des Renteneintrittsalters der Babyboomer-Generation in den nächsten zehn Jahren, wodurch dem Arbeitsmarkt alleine aus Altersgründen benötigte Pflegekräfte fehlen werden«, so die Statistiker. Nach dieser Variante der Vorausberechnung würden 2034 rechnerisch 350.000 Pflegekräfte fehlen. 2049 würden dann gut 43 Prozent weniger Personen in Pflegeberufen tätig sein als im Jahr 2019. (Reuters/jW)