Ifo senkt Wachstumsprognose für Bundesrepublik

München. Das kapitalnahe Ifo-Institut kappt seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft wegen des Kürzungskurses der Bundesregierung. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr voraussichtlich nur um 0,7 Prozent wachsen, sagten die Münchner Forscher am Mittwoch voraus. Noch Mitte Dezember waren sie von einem Plus von 0,9 Prozent ausgegangen. Im vergangenen Jahr schrumpfte Europas größte Volkswirtschaft um 0,3 Prozent. Mit dem Kürzungshaushalt würden Unternehmen »mehr belastet oder weniger entlastet, und die Staatsausgaben werden gekürzt«, begründete Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser die neue Prognose. (Reuters/jW)